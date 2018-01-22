При пожаре в центре Москвы погибли три человека

Пожар в жилом доме в центре Москвы унес жизни трех человек; пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти, сообщили в экстренных службах столицы.

Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Стрельбищенском переулке. Площадь пожара составила 30 кв. метров, передает слова источника РИА «Новости».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в субботу при пожаре в 16-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы погибли два человека.