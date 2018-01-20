При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека

В результате пожара в 16-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы погибли два человека, еще трое пострадали, сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник РИА «Новости» уточнил, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома №7 корпус 1 на улице Лосевская. По его словам, тела погибших обнаружили после ликвидации пожара.

Общая площадь пожара, сообщил источник, составила 30 квадратных метров. С верхних этажей здания были спасены 10 человек.

Обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, вечером в среду пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. Причиной происшествия стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ.