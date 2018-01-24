Британские ученые рассказали, как изменился труд проституток

Интернет сделал труд проституток интересным и почти безопасным, заявили ученые из британских университетов Лекстера и Стратклайда.

Как пишет портал Beyond the gaze, в исследовании приняли участие проститутки из европейских стран. Все они искали клиентов при помощи интернета и в итоге более 80% из них заявили, что удовлетворены своей работой и условиями труда, передает канал 360. Кроме того, опрошенные заявили, что проводят большую часть рабочего времени с пользой.

Женщины отметили, что в Сети клиенты допускают много злоупотреблений, но лишь 5% опрошенных проституток испытали физическое насилие.

Другим плюсом интернета опрошенные назвали возможность общаться с другими проститутками и оказать им психологическую помощь.

Исследователи отмечают, что с приходом в Сеть 10% заявили, что хорошо зарабатывать. В среднем доход проституток, принявших участие в опросе, превышает 50 тыс. фунтов (порядка 4 млн рублей) в год.

Чтобы узнать, как интернет повлиял на работу в секс-индустрии, авторы исследования опросили 641 проститутку.

Напомним, на днях приезжий из Воронежской области мужчина обратился в московскую полицию с жалобой на некачественную работу проститутки.