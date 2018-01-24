Минобороны Японии потребовало запретить полеты вертолетов США над Окинавой

Японское минобороны потребовало от военного командования США запретить полеты вертолетов AH-1 после инцидента с экстренной посадкой такой машины на территории южной префектуры Окинава, заявил глава японского ведомства Ицунори Онодэра.

23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из южных островов префектуры Окинава, что стало третьим по счету инцидентом с участием американской военной техники в Японии в текущем месяце.

«Это неприемлемо, что в этом месяце произошло уже три инцидента, когда американские военные вертолеты садились вне военных баз на частную территорию. Подобные случаи вызывают большую обеспокоенность у жителей Окинавы. Минобороны Японии потребовало от американской стороны провести проверку всех ударных вертолетов AH-1, дислоцированных на базе Футэмма, и на это время приостановить их полеты», – передает ТАСС слова министра.

Тем временем глава японского МИД Таро Коно провел телефонный разговор с послом США в Токио Уильямом Хагерти и выразил сожаление в связи с новым инцидентом с вертолетами США. Коно также потребовал принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Американские вооруженные силы вышли из-под контроля. Они совершенно не могут контролировать проведение проверок (техники). Вооруженные силы США просто crazy (англ. «сумасшедшие»)», – заявил губернатор Окинава Такэси Онага.

Напомним, инциденты с американской техникой на Окинаве стали уже регулярным явлением. Ранее американский вертолет экстренно приземлился в префектуре Окинава неподалеку от местного отеля.

Учащийся начальной школы в городе Гинован в Окинаве был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.

МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами.