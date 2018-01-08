Американский военный вертолет экстренно сел на Окинаве

В понедельник американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку в южной японской префектуре Окинава, вблизи поселка Емитан, сообщает телекомпания NHK со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля, передает РИА «Новости».

Аналогичный инцидент произошел в субботу с другим вертолетом UH1 войск США на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.

Военное командование американским контингентом в самой южной японской префектуре Окинава принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой США, дислоцированной там, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Как уточняется, извинения были по телефону принесены вице-губернатору префектуры Моритакэ Томикаве. От американской стороны говорил командующий контингентом США на Окинаве Лоуренс Николсон.

Напомним, в середине декабря учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53. Вскоре после этого командование США решило возобновить полеты транспортных вертолетов на Окинаве, японские власти выразили возмущение по этому поводу.