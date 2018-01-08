Американский военный вертолет экстренно сел на Окинаве

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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году

В уходящем году – впервые после Крыма – смогли встретиться начальники генштабов США и РФ Джозеф Данфорд и Валерий ГерасимовФото: Роман Исмайлов/АЗЕРТАДЖ/ТАСС
Противостояние Москвы и Вашингтона стало для всего мира одной из главных особенностей 2017 года. Россия и США обменивались и нелицеприятной риторикой, и взаимными ограничительными мерами. Как будет развиваться этот сюжет в 2018-м и по каким направлениям у сторон все-таки есть шансы договориться? Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...

Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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      Российские православные встретили Рождество 2018 года

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      Итоги 2017 года в фотографиях

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          Американский военный вертолет экстренно сел на Окинаве

          8 января 2018, 15:04

          Текст: Антон Никитин

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          В понедельник американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку в южной японской префектуре Окинава, вблизи поселка Емитан, сообщает телекомпания NHK со ссылкой на местную полицию.

          Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля, передает РИА «Новости».

          Аналогичный инцидент произошел в субботу с другим вертолетом UH1 войск США на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.

          Военное командование американским контингентом в самой южной японской префектуре Окинава принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой США, дислоцированной там, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

          Как уточняется, извинения были по телефону принесены вице-губернатору префектуры Моритакэ Томикаве. От американской стороны говорил командующий контингентом США на Окинаве Лоуренс Николсон.

          Напомним, в середине декабря учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53. Вскоре после этого командование США решило возобновить полеты транспортных вертолетов на Окинаве, японские власти выразили возмущение по этому поводу.


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