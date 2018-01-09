МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сделал представление американскому послу в Токио Уильяму Хагерти в связи с рядом инцидентов с участием военной техники США в префектуре Окинава.

Глава японского МИД «выразил сожаление» по поводу инцидентов с американскими вертолетами и «потребовал усилить меры для их предотвращения в будущем», передает ТАСС.

В разговоре с послом США Коно подчеркнул, что правительство Японии «озабочено складывающейся ситуацией, поскольку она усиливает беспокойство среди местных жителей».

Напомним, в понедельник американский вертолет экстренно приземлился в префектуре Окинава неподалеку от местного отеля.

Ранее учащийся начальной школы в городе Гинован в Окинаве был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.