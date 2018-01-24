США пригрозили прекратить поддержку части сирийских группировок

Вашингтон прекратит поддержку тех группировок сирийской оппозиции, которые будут использовать американское оружие не только против террористов, заявил представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

США намерены продолжить работу с «Силами демократической Сирии», которые «состоят в том числе из курдских элементов», но поставки «будут ограниченными и предназначенными для конкретных миссий», передает ТАСС.

Поддержка курдов может быть скорректирована. США «не приветствуют применение предоставленных коалицией вооружений и оборудования в иных целях, а не только для разгрома» террористической организации «Исламское государство*».

При нарушении данного правила США грозят прекратить снабжение. Рэнкин-Гэллоуэй напомнил, что летом Вашингтон уже лишил поддержки группировку, которая начала действовать против сирийских правительственных войск.