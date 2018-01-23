Остановку приватизации ВТБ объяснили санкциями

Приватизация ВТБ остановлена из-за западных антироссийских санкций, заявил телеканалу CNBC председатель правления банка Андрей Костин.

Костин отметил в интервью американскому телеканалу, что санкции мешают купить акции ВТБ инвесторам из США и Европы, сообщает «Коммерсант».

Ранее о том, что на перенос приватизации ВТБ повлияли санкции, заявлял глава Минфина России Антон Силуанов.

В мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в уставном капитале банка ВТБ до 42,8%.