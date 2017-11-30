Шпрыгин о призывах Климкина бойкотировать ЧМ-2018: Очередная шизофрения

«Национальные футбольные федерации вряд ли присоединятся к призыву главы МИД Украины. В противном случае они попадут под очень жесткие санкции ФИФА», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин. Так он прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к бойкоту ЧМ-2018.

«Во-первых, это очередная политическая шизофрения украинского руководства. Украинская сборная не попала на Чемпионат мира (ЧМ-2018), и что толку бойкотировать то, где тебя и так не ждут?», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин.

Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал не только бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, но и устраивать «акции протеста» фанатов на матчах.

«Во-вторых, я знаю множество болельщиков с Украины, которые сохраняют адекватность, и несмотря на все сложности, не афишируя и в одиночном порядке хотят приехать в Россию на ЧМ-2018 как туристы. Потому что событие незабываемое, событие уникальное, приехать ведь несложно и недорого, даже если транзитом через Белоруссию», – добавил Шпрыгин.

«Бойкот имел бы какой-то смысл, если бы сборная Украины пробилась на турнир, а потом отказалась от участия в нем. Правда, в таком случае Украина попала бы под санкции ФИФА, так как ФИФА очень не любит, когда ее мероприятия игнорируют. Или, грубо говоря, Украина участвовала бы в турнире, но все равно как-то разыгрывала бы эту карту с бойкотом», – продолжил Шпрыгин.

«Но сборная Украины, равно как и сборная США, на ЧМ-2018 не вышли, потому они могут бойкотировать там все, что угодно. Учитывая, какие заявления звучат сейчас в США на самом высоком уровне – я не удивлюсь, если и американцы что-то подобное начнут заявлять», – предположил лидер российского объединения болельщиков.

«Те же англичане, которые уже 8 лет не могут смириться с проигрышем России права проведения ЧМ-2018 долгое время раздували истерию о том, что в Россию ехать опасно, а недавно заявили, что в наших городах бродят медведи. Потом, конечно, они поняли, что сборная может остаться без поддержки, и немного успокоились, так как в Россию ехать все равно придется», – пояснил Шпрыгин.

«Национальные футбольные федерации вряд ли присоединятся к призыву Климкина. В противном случае они попадут под очень жесткие санкции ФИФА, потому что я не знаю другого вида спорта, где было бы столь жесткое единоначалие спортивной федерации. Например, в хоккее такого нет: там международная федерация может сказать одно, а в НХЛ скажут другое. В футболе же очень жесткая вертикаль власти «сверху-вниз», – рассказал собеседник.

«Надо также понимать, что для руководства ФИФА, помимо решения всех спортивных задач, Чемпионат мира – это еще огромный бизнес, приносящий серьезные доходы. Потому любые попытки сорвать ЧМ-2018 или как-то помешать его проведения точно не будут восприняты в ФИФА положительно», – подытожил Шпрыгин.