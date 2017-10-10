Киев заявил о подготовке бойкота и акций фанатов на ЧМ-2018

Киев обсуждает с федерациями футбола и фанатскими организациями возможность бойкота или проведения акций протеста в рамках запланированного в России чемпионата мира по футболу, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам министра, переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов проходят отдельно, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», – сказал Климкин.

Летом прошлого года уже сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу. При этом сама Украина не попала на ЧМ-2018.

В конце декабря руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко уже говорил о решении не ездить на чемпионат мира в Россию в 2018 году, хотя статус в ФИФА обязывает его присутствовать на ЧМ.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия способна провести ЧМ по футболу на самом высоком уровне, и то, что работа с болельщиками отлажена, показал Кубок конфедераций – иностранные болельщики были приятно удивлены организацией турнира и дружелюбием россиян. Действительность оказалась куда более позитивной, нежели об этом писали зарубежные СМИ, которые советовали не приезжать в Россию.