Глава украинского футбола решил не ездить на ЧМ-2018 в Россию

Руководитель Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о решении не ездить на чемпионат мира в Россию в 2018 году, хотя статус в ФИФА обязывает его присутствовать на ЧМ.

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию», – приводит его слова FootballHub.

Павелко сказал, что такое решение принял в «сложной ситуации», ведь он является членом дисциплинарного комитета ФИФА, и этот статус обязывает его присутствовать на чемпионате.

«Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», – добавил он.

Павелко сказал, что «отдельной историей» была бы ситуация, когда украинские футболисты вышли на чемпионат в России.

Напомним, Украина не попала на ЧМ-2018. Перед этим сообщалось, что украинские власти якобы хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу.