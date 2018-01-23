Американского стендапера избили микрофонной стойкой

Американского комика Стива Брауна прямо во время выступления один из зрителей принялся избивать микрофонной стойкой.

В Сети появился ролик, на котором видно, что нападавший пытался подраться с Брауном голыми руками, а затем схватил сначала микрофонную стойку, а затем стул, передает РИА «Новости».

Комику удалось избежать большинства ударов, но стул достиг-таки своей цели. После этого охрана вывела дебошира из зала.

Позже в интервью TMZ Браун рассказал, что не знает, почему мужчина решил на него напасть, тем более, что перед нападением он вместе со всеми смеялся над шоу.

По данным портала, кроме Брауна от действий мужчины пострадали еще четверо посетителей заведения, которые теперь намерены выдвинуть против него обвинения.

Напомним, ранее неизвестный напал на певца Джастина Бибера на концерте в Дубае.