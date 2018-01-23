Напавшего на школу в Бурятии девятиклассника арестовали

Суд арестовал девятиклассника, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Уде, сообщает пресс-служба ведомства.

Подросток арестован на два месяца, до 19 марта, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемого уже выписали из больницы. До указанного срока он будет находиться в СИЗО.

Напомним, 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Он бросил в кабинет коктейль Молотова, а затем с топором напал на детей и преподавателя. В результате пострадали семь человек.

Мотивом преступления могла стать плохая оценка в четверти. По факту нападения было заведено уголовное дело по двум статьям.

В понедельник суд продлил срок задержания подозреваемого.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим при нападении.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реакцию общественности на нападения в Перми и Бурятии.