Путин изменил форму ответа военных на благодарность от командиров

Президент России Владимир Путин внес изменения в уставы Вооруженных сил, одно из которых меняет обращения военнослужащего к командиру.

Как следует из указа главы российского государства, опубликованного на официальном портале правовой информации, «если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим России».

С 2007 года согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил, военные произносили фразу «Служу (как вариант «служим», – прим. ВЗГЛЯД) Российской Федерации». С 1993 по 2007 годы было положено говорить «Служу Отечеству».

Новые нормы начинают действовать со дня подписания указа – 22 января.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД в конце декабря Вооруженные силы России в один день получили две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе.