Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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        • Да, знаю

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        • Нет

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          Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

          Служба в российской армии вновь стала престижной – 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военных   26 декабря 2017, 22:58
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко,
          Алексей Нечаев

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          Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет огромный контраст с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения?

          Как свидетельствуют обнародованные во вторник данные ВЦИОМ, 88% россиян одобряют деятельность Российской армии, что означает рост на 36% с 2012 года.

          «За пять лет уровень одобрения деятельности Российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи Российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году – 38%)», – передает ТАСС результаты исследования социологов. При этом рекордные 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военнослужащих.

          Об «очень хорошем/хорошем состоянии» Вооруженных сил сказали 62% опрошенных. Еще 64% заявили об улучшении общей ситуации в армии, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава. При этом 84% респондентов заявили, что повысилась общая боеспособность. По данным исследования, 93% россиян считают, что Вооруженные силы способны защитить Россию от нападения других стран, обратного мнения придерживаются только 3%.

          Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 90% россиян уверены в способности Российской армии защитить страну при возникновении угрозы извне.

          Чем объясняются такие симпатии?

          Новая армия понравилась народу

          Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров уверен, что главную роль в росте популярности армии сыграла личность министра обороны.

          «Подъем рейтингов армии начался после назначения Сергея Шойгу министром обороны. Самый популярный министр возглавил армию после Сердюкова, у которого имидж был с явно отрицательным знаком. И люди, поверив Шойгу, надеялись на то, что он добьется изменения положения дел в армии к лучшему», – заявил Федоров газете ВЗГЛЯД.

          «Далее в 2014 году «вежливые люди» показали, как выглядит современная Российская армия. Как она умеет побеждать не числом, а умением, даже без единого выстрела. Это дало резкий всплеск для рейтингов армии. Затем – 2015 год. Начало операции в Сирии, и это была «война по телевизору»: технологичная, с малыми потерями, без всяких сравнений с Афганистаном. И 2017 год – победоносное завершение операции и вывод группировки из Сирии», – продолжил Федоров и резюмировал так:

          «Таким образом, сыграли два фактора. Популярный министр, который умеет работать с обществом и который умеет достигать результатов. А второе – это эффективность Вооруженных сил в крымской и сирийской кампаниях». 

          Каким же был уровень доверия к армии до назначения Шойгу? Как отмечала другая социологическая служба – «Левада-Центр» – в 2001–2007 годах, то есть во времена, когда министром обороны был Сергей Иванов, и в канун назначения Анатолия Сердюкова, уровень доверия к армии колебался в диапазоне от 20 до 33 процентов, то есть составлял не более трети, сообщал портал Politrussia.

          Правда, «Левада-Центр» учитывал лишь тех, кто доверял армии полностью, без оговорок, тогда как ВЦИОМ суммирует и тех, кто доверяет полностью, и тех, кто доверяет частично. Но даже следуя такой методике, в 2015 году «Левада-Центр» был вынужден оценить популярность армии уже в 64%. То есть фиксировал ту же самую тенденцию – быстрый рост престижа Вооруженных сил, вдвое менее чем за 10 лет.

          «Возвращение Крыма в состав России сыграло свою роль, а также регулярные учения и наши действия в ответ на сосредоточение войск, сил и средств вблизи наших границ со стороны Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по обороне, ветеран войны в Чечне полковник Юрий Швыткин.

          «Ну и, конечно же, успехи наших Вооруженных сил в Сирии, где ребята показывали образцы героизма, чем популяризировали образ армии. Мы воспитывали на этих примерах наше подрастающее поколение, – считает депутат. – Все это повысило и престиж Вооруженных сил, и оборонный потенциал нашей родины».

          Швыткин считает, что популяризации Вооруженных сил способствовал целый комплекс мероприятий, которые провели совместно Верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр Сергей Шойгу с самими армейскими коллективами.

          «Внимание Верховного главнокомандующего к Вооруженным силам не формальное, а реальное: он сам присутствует на учениях, посещает воинские коллективы, награждает орденами, медалями, просто говорит огромное человеческое спасибо. Такое внимание на государственном уровне к вопросам воинской службы тоже имеет значение», – указал депутат. «Если раньше попытки были уклониться от службы в армии, то сейчас, наоборот, в очереди стоят, чтобы пойти служить в Вооруженные силы», – добавил он.

          Еще одна причина – улучшение климата в воинских подразделениях, улучшение бытовых условий и поднятие социального статуса. «Позитивно сказалось и повышение денежного довольствия в 2013 году, – полагает Швыткин. – С 2013 года не было повышения, но сейчас мы в бюджете уже заложили индексацию пенсий и денежного довольствия на четыре процента. Думаю, что и дальше будем двигаться в этом же направлении».

          Довольствие людей в погонах

          Действительно, появление итогов опроса совпало с решением правительства повысить денежное довольствие военных с Нового года. В опубликованном во вторник постановлении, которое подписал глава правительства Дмитрий Медведев, говорится: с 1 января «размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» повышаются в 1,04 раза.

          Кроме того, даже правозащитники признают, что проблема дедовщины, которая преследовала армию с советских времен, решена.

          «Пресловутая дедовщина ушла благодаря целому комплексу мер, в том числе переходу на одногодичный срок службы», – говорил ранее газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ), координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Правда, по его словам, взамен в казармах возникла проблема «землячества», но она стоит не так остро. В связи с этим уровень насилия значительно снизился по сравнению с началом 2000-х годов, признавал правозащитник.

          Кроме того, Кривенко отметил, что заметно оздоровился и внешний облик российского офицерского корпуса: «Мы видим в последние годы нормальных подтянутых офицеров, и старый миф про пухлого, толстого генерала, неспособного залезть в танк, уже можно забыть». «Военнослужащие демонстрируют нормальную физическую подготовку», – добавил эксперт.


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