Остановлено движение на участке «синей» ветке московского метро

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена от станции «Щелковская» до «Партизанской» приостановлено по причине неполадок с кабелем связи.

«Движение от Щелковской до Партизанской приостановлено из-за проблемы с кабелем связи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы метрополитена.

Там уточнили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, а службы метро делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов.

«13:00 Арбатско-Покровская линия. Нет движения поездов между станциями «Щелковская» и «Партизанская» по техническим причинам. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом», – передает ТАСС сообщение метрополитена.

Напомним, ранее сообщалось, что на станции метро «Савеловская» в Москве остановлено движение в сторону центра из-за падения человека на рельсы.