Собянин пообещал приз за фильм о Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин анонсировал конкурс фильмов о Москве, победителю которого «достанется хороший приз».

«Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве», - написал он в Twitter.

По его словам, фильмы принимаются от российских и зарубежных режиссеров, если они сняты в течение последних пяти лет. Речь идет и о полнометражных, и о короткометражных фильмах, анимации или сериалах.

«Главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз», - заключил Собянин.