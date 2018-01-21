Умер британский рок-музыкант Джим Родфорд

В субботу, 20 января, в возрасте 76 лет умер бас-гитарист британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд от травм, полученных в результате падения с лестницы, сообщил его двоюродный брат Род Арджент, основатель и клавишник коллектива.

По его словам, точная причина смерти пока не известна, передает ТАСС.

В 1978-1996 годах Родфорд играл в британской рок-группе The Kinks, а через три года присоединился к воссозданной его двоюродным братом рок-команде Argent. В 2004 году музыкант вновь пополнил ряды The Zombies после очередного возрождения коллектива.

The Kinks – британская рок-группа, сформировавшая в рок-музыке 1960-х годов отличительное британское звучание, влияние которого можно проследить на примере множества жанров от панк-рока до брит-попа.

The Zombies – британская рок-группа, песни которой занимали лидирующие позиции в чартах Европы и США во второй половине 1960-х годов. По словам музыкальных критиков, группа стала «переходным этапом между Beatles и Doors».

Argent – британская рок-группа, исполнявшая смесь рока, поп-музыки и прогрессивного рока.