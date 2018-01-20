АНБ США удалило доказательства многолетней слежки за американцами

Агентство национальной безопасности (АНБ) США нарушило судебный запрет, удалив перехваченные секретные данные по программе электронного слежения за американскими гражданами, которую Джордж Буш-младший проводил с 2001 по 2007 год, сообщил журнал Politico.

По данным издания, информацию удалили якобы для того, чтобы освободить место для хранения новых файлов. Причем резервные копии, сделанные в 2009, 2011 и в 2016 годах, также были удалены. В АНБ утверждают, что информация была удалена ненамеренно, передает ТАСС.

В начале января СМИ сообщили, что Директор АНБ и глава киберкомандования США Майк Роджерс весной собрался уйти в отставку.

Напомним, Роджерс возглавил АНБ в 2014 году, то есть уже после сделанных экс-сотрудником спецслужбы Эдвардом Сноуденом разоблачений, но еще в период президентства Барака Обамы.