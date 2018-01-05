Глава АНБ собрался уйти в отставку весной

Директор АНБ и глава киберкомандования США Майк Роджерс весной собирается уйти в отставку, сообщила корреспондент Washington Post Эллен Накашима.

Об этом Роджерс рассказал своим сотрудникам. Как сообщает Накашима в Twitter, Роджерс рассчитывает, что глава американского государства Дональд Трамп уже в этом месяце выберет нового директора АНБ, хотя утверждение выбранной кандидатуры в Сенате США, скорее всего, «займет больше времени».