Собчак удалила видео с танцами возле храма

Кандидат в президенты России Ксения Собчак удалила из своего Instagram скандальное видео, на котором она танцевала у входа в храм.

В выступлении, записанном на видео, Собчак помогал ее муж, актер Максим Виторган и неизвестный мужчина с бутылкой шампанского.

Запись была опубликована на странице Ксении Собчак в сети «About last night или Пусси Райот уже не те», - передает издание URA.RU сообщение телеведущей.

В данный момент видео, вызвавшее бурю негодования среди подписчиков Собчак, удалено.

Напомним, ранее в ЦИК и Генпрокуратуру пожаловались юристы предвыборного штаба Ксении Собчак на агитационный ролик Единой России.