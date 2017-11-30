Штаб Собчак пожаловался на ролик ЕР с Дедом Морозом

В ЦИК и Генпрокуратуру пожаловались юристы предвыборного штаба Ксении Собчак на агитационный ролик Единой России, сообщила пресс-служба штаба в субботу.

«Единая Россия» опубликовала противозаконный ролик, на котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Наши юристы направили жалобу в ЦИК и прокуратуру», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-служба.

В сообщении пресс-службы Собчак говорится, что 28 декабря на канале ЕР в Youtube был опубликован ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом России.

По мнению штаба Собчак, ролик нарушает законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента РФ» и содержат признаки административного правонарушения.

В настоящее время ролик «удален пользователем».

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак, которая решила участвовать в выборах президента, заявила, что рассчитывает собрать как минимум 130 тыс. подписей избирателей, чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата.