Кремль отреагировал на идею Трампа перенести переговоры из Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что место переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины не имеет большого значения, главное при этом соблюдать Минские соглашения.

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения – первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что более важно понимание того, что происходящее на Востоке Украины – внутренний конфликт. По его словам, его сторонами являются официальный Киев и непризнанные республики Донбасса.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также прокомментировал предложение Дональда Трампа перенести переговоры из Минска. Он заявил, что США могут высказывать любые мысли по этому вопросу, так как не входят в контактную группу.

В пятницу стало известно о том, что президент США Дональд Трамп в ходе беседы с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла причины этого решения.