В Минске предложили переговоры по Донбассу перенести в Антарктиду

Успех в переговорах по Донбассу не зависит от места их проведения, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По мнению Макея, переговоры «можно перенести хоть в Антарктиду», если будет уверенность в их успехе, говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии.

Для успеха в переговорах требуется, чтобы «все вовлеченные в этот конфликт стороны» были «искренне нацелены на прекращение кровопролития», добавил Макей.

Министр отметил, что Белоруссия «не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине» – такую просьбу высказали президенту Белоруссии Александру Лукашенко руководители стран «нормандской четверки».

Макей обратил внимание на то, что белорусская сторона не является участником переговоров, хотя и «кровно заинтересована» в урегулирования украинского кризиса.

В то же время белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что перенос минских переговоров обострит ситуацию в Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп обсудили перенос переговоров по Донбассу из Минска в столицу другой страны.