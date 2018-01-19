Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром по инерции обновил исторический максимум и достиг психологически значимой отметки в 2300 пунктов.

Так, индекс Мосбиржи к 10.15 мск пятницы вырос на 0,3% – до 2304 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,4% и составил 1284 пунктов, передает РИА «Новости».

Долларовый индекс РТС еще очень далек от своего исторического максимума в районе 2500 пунктов, достигнутого в апреле 2008 года.