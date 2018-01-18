Рада пустила войска НАТО на Украину

Верховная рада со второй попытки приняла закон, разрешающий в 2018 году допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает РИА «Новости» за принятие закона проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон разрешает допуск военных подразделений США и других стран-членов НАТО (до 3 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений ВСУ.

Также в рамках учений Rapid Trident-2018 предлагается разрешить допуск военных подразделений США и других стран-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» (до 2 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года.

В законе прописано, что в 2018 году на территории Украины также планируется провести многонациональные учения «Светлая лавина», «Чистое небо» и украино-румынские маневры «Ривериан».

Принятый Радой документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, год назад Верховная рада Украины также принимала закон о разрешении допуска на территорию страны подразделений вооруженных сил других государств для проведения многонациональных учений.