Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг, что принятый Верховной радой Украины закон о «реинтеграции Донбасса» «похоронил» минские соглашения и создал условия для бесконтрольного применения оружия.

«Этот закон похоронил минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит», – заявила Матвиенко, передает РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили ответить Украине торговыми мерами на «закон о реинтеграции». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради этого закона Киев пошел на конфликт с Западом.

В четверг Верховная рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, является гарантом урегулирования украинского кризиса, а не стороной конфликта.