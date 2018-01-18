В Госдуме предложили ответить Украине торговыми мерами на «закон о реинтеграции»

В Госдуме предложили вслед за принятием Радой закона о «реинтеграции Донбасса», который называет Россию «агрессором», изменить торгово-экономическую политику в отношении Украины.

«Властным структурам России надо вести себя с этим государством, Украиной, соответственно. Это могло бы найти отражение и в торговле, и в экономике», – цитирует «Интерфакс» депутата Леонида Калашникова.

По его мнению, принятием закона о «реинтеграции Донбасса» Рада «пустила под откос» минские соглашения. Калашников уверен, что украинский парламент сделал это намеренно.

Он подчеркнул, что Украина заигралась в «российскую агрессию», навязывая Западу мнение о том, что это конфликт между Киевом и Москвой, а не внутренний конфликт.

В качестве следующего шага Рады стоит ожидать денонсацию Договора Украины с Россией о сотрудничестве и партнерстве, добавил Калашников.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради закона о «реинтеграции Донбасса» Киев пошел на конфликт с Западом.

В четверг Верховная рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.