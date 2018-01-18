Москалькова нашла пропавшую жительницу Чечни

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что смогла выйти на связь с жительницей Чечни Аминат Автурхановой, о пропаже которой сообщили СМИ.

«Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок», –сказала Москалькова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Автурханова сообщила, что ее задерживали две недели назад, после чего отпустили и она вернулась домой.

Москалькова добавила, что попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что с ней все в порядке.

В среду «Новая газета» сообщила, что Автурханова – вдова Зелимхана Джабаева, который, по данным издания, якобы был убит в ночь на 27 января 2017 года в Грозном, с 8 января перестала выходить на связь.