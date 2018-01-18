Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень», построенному в память о защитниках Ленинграда.

Путин положил к памятнику красные розы, перевязанные траурной лентой, сообщает РИА «Новости». Глава государства некоторое время постоял молча и отдал поклон монументу в память о павших воинах, защищавших Ленинград в годы блокады на Невском пятачке.

В четверг президентом запланирован просмотр фильма «Рубеж», посвященный событиям того времени.

Путин в четверг также осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», где показана картина драматических событий 13 января 1943 года, когда шел второй день операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, сообщает ТАСС.

В первом зале музея представлена история битвы за Ленинград. Во втором зале на площади 500 кв.м. показаны события 13 января 1943 года. Экспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87, противотанковой пушки образца 1941 года.



В сцене боя, сопровождаемой звуковыми эффектами, задействовано более 30 фигур воинов. Создатели панорамы стремились придать их лицам портретное сходство с прототипами, используя фотографии. Общий фон на стенах создан при помощи цифровой широкоформатной печати, отдельные детали художники рисовали вручную.



Музей-панорама «Прорыв» находится в Кировском районе Ленинградской области возле Ладожского моста на территории филиала музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Его возвели по предложению Путина, которое тот озвучил 27 января 2014 года после осмотра временной выставки, посвященной защитникам Ленинграда.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) - 872 дня. 27 января отмечается как День полного освобождения Ленинграда от блокады.