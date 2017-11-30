Экс-участник «Битвы экстрасенсов» умер в Воронеже

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский скончался в Воронеже от сердечной недостаточности.

Средства на похороны собрали выпускники театрального факультета Воронежского государственного университета, который окончил Ямпольский, поскольку родных у него не было, сообщил РИА «Новости» его бывший однокурсник Константин Кропотов.

Константин Ямпольский – участник 10-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, победитель проекта «Сверхъестественный отбор» на ТВ3.

Напомним, летом в результате несчастного случая погибла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова.