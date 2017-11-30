Снегопад привел к восьмибалльным пробкам в Москве

Утром в четверг загруженность дорог в российской столице достигла 8 баллов из-за снега.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Транспортный комплекс Москвы готов к работе в условиях снегопада, однако автомобилистам следует пересесть на общественный транспорт из-за повышенной аварийности на дорогах, сообщили в информационном центре ведомства, передает РИА «Новости».

Наибольшие затруднения при движении наблюдаются на Волгоградском проспекте до съезда с Шоссейной улицы, в районе станции метро «Юго-западная» на Дмитровское шоссе перед Улицей Всеволода Вишневского, сообщает Транспортный комплекс Москвы в Twitter.

Кроме того, скорость на МКАД снижена на участке от Ярославского шоссе до М-11 из-за аварии на 81-м километре в правой полосе. Осложнено движение на внутренней стороне ТТК на юге от Автозаводского моста до Чурской эстакады из-за аварии, которая занимает левый и средний ряды.

Отмечается, что метрополитен, МЦК, ГУП «Мосгортранс» и ЦППК работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг местами ожидаются метель и гололед.