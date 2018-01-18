Преступники отобрали у россиян биткоины в Таиланде

В Таиланде россияне стали жертвами ограбления со стороны соотечественников, которые путем угроз и запугивания завладели их электронным кошельком с биткоинами на сумму в 100 тыс. долларов.

Инцидент произошел в понедельник, однако потерпевшие обратились в полицию лишь в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phuket Gazette.

Двое неизвестных ворвались в апартаменты россиян и представились сотрудниками российского бюро Интерпола, якобы расследовавшими махинации с биткоинами. Преступники удерживали жертв в течение пяти часов, угрожая вколоть наркотики и передать тайской полиции, если те не отдадут пароли от электронного кошелька с биткоинами.

В полиции уже выяснили, что подозреваемые на данный момент находятся в Малайзии. Ведется следствие.

Напомним, в ноябре у жителя Пскова украли 10 млн рублей в криптовалюте.