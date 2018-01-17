Штабы Явлинского собрали подписи для его выдвижения на президентские выборы

Штабы кандидата в президенты России Григория Явлинского собрали необходимое для его регистрации на выборах главы государства число подписей – 105 тыс., но продолжат сбор до 150 тыс., сообщает пресс-служба партии в среду.

«По состоянию на утро 17 января штаб Григория Явлинского располагает 105 тыс. подписей из 79 регионов страны. По закону кандидат от непарламентской партии должен представить в ЦИК от 100 до 105 тыс. подписей, причем на один регион не должно приходиться больше 2,5 тыс. Несмотря на это, сбор подписей продолжится до 31 января. Штабы планируют собрать в общей сложности около 150 тыс. подписей», – цитирует РИА «Новости» сообщение российской объединенной демократической партии «Яблоко», выдвинувшей Явлинского на выборы.

Отмечается, что такое количество подписей необходимо для возможности отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет предъявить претензии из-за технических неточностей.

Накануне сообщалось, что Явлинский направил в ЦИК жалобу в связи с оказываемым давлением на сборщика подписей избирателей.

Ранее пресс-служба партии сообщала, что штаб планирует собрать 150 тыс. подписей, чтобы избежать технического брака. Для регистрации кандидатом Явлинскому достаточно собрать 100 тыс. подписей.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, и другие кандидаты.