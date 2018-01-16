Явлинский пожаловался в ЦИК из-за «давления» на сборщика подписей

Кандидат в президенты, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский направил в ЦИК жалобу в связи с якобы оказываемым давлением на сборщика подписей избирателей.

«У нас есть инцидент, когда молодого человека наказали на работе за то, что он собирал подписи. Мы сделали официальное заявление (в ЦИК), его наказали на работе, велели отобрать подписи. Ему сказали, если ты не уволишься с работы, то мы уволим всех тех 200 человек, у которых ты собрал подписи. И было сказано этим людям, чтобы они отказались от своих подписей», - сказал Явлинский, передает ТАСС.

Он также сообщил, что предвыборный штаб «Яблока» собрал около 90 тыс. подписей избирателей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты.

Ранее пресс-служба партии сообщала, что штаб планирует собрать 150 тыс. подписей, чтобы избежать технического брака. Для регистрации кандидатом Явлинскому достаточно собрать 100 тыс. подписей.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.