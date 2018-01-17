Опрос: Большинство россиян не ждут помощи от детей в старости

Более половины россиян не ждут финансовой помощи от своих детей после выхода на пенсию, свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

«Более половины россиян не ждут материальной поддержки от детей после выхода на пенсию, и их число растет. При этом долгосрочные сбережения из года в год делают треть опрошенных», – говорится на сайте НАФИ.

На помощь детей в будущем рассчитывают лишь 34% респондентов. По данным аналогичного опроса в 2016 году, 39% ждали подобной помощи. «Наибольшая доля тех, кто надеется на финансовую поддержку детей, среди опрошенных старшего возраста – 39% среди аудитории 55+ против 28% среди 24-35-летних», – сообщается в пресс-релизе.

Не рассчитывают на помощь детей в будущем 54% россиян против 44% в 2016 году.

Опрос также показал, что 33% россиян ежемесячно откладывают средства на будущее. Год назад так поступали 40%. Не делают сбережений 54% респондентов, объясняя это недостаточно высоким доходом.

Больше всего предпочитают копить деньги на долгий срок жители Москвы и Санкт-Петербурга (53% против 23% жителей менее крупных поселений) и люди, имеющие высшее образование (43% против 29%, не имеющих образования).

При выборе формы сбережений россияне обращают внимание прежде всего на возможность забрать деньги, когда потребуется (39%), и на сохранность средств в будущем (37%).

«Сегодня россияне выбирают способ сбережения не по доходности, как это было еще год назад, а по возможности досрочного снятия средств с депозита без потери процентов. Это свидетельствует о неуверенности граждан в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе, когда существует риск потратить «неприкосновенный запас». Такая ситуация порождает определенный социальный пессимизм относительно будущего, в частности, взрослое население все меньше надеется на финансовую помощь детей на пенсии. Тенденция, когда родители помогают детям, а не наоборот, только укрепляется в российском обществе», – приводятся слова гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой.