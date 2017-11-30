В Армении захотели отказаться от российских пограничников

Армянские активисты по итогам проведенного в конце декабря круглого стола выступили с заявлением, призвав Ереван передать пограничные функции от Федеральной службы безопасности России Службе национальной безопасности Армении.

В документе указывается, что в 1992 году правительства России и Армении подписали соглашение о статусе пограничных войск. В соответствии с договором функции охраны границы Армении с Турцией и Ираном были делегированы пограничным войскам ФСБ России. В заявлении отмечается, что это было важно для Армении в годы карабахской войны, поскольку «позволяло высвободить ресурсы».

Однако теперь, отмечает ереванское издание «Лрагир», ситуация изменилась и армянские активисты решили, что можно обойтись без российской помощи. Кроме того, активисты выразили недовольство тем, что Ереван не предпринял шаги для восстановления суверенитета страны.

«Более того, несколько лет назад в ведение ФСБ РФ была передана также деятельность пограничного пункта в международном (ереванском) аэропорту Звартноц, что не предусмотрено вышеупомянутым соглашением и может рассматриваться как незаконная передача части суверенитета иностранному, пусть даже и союзному, государству», – говорится в заявлении.

Исходя из этого, армянские активисты предложили до 1 марта 2018 года взять под полный контроль погранвойск Армении контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту «Звартноц».

Кроме того, активисты призывают «до 31 декабря 2018 года, согласовав с российской стороной, осуществить все необходимые подготовительные мероприятия … с тем расчетом, чтобы к 1 января 2019 года охрана армяно-иранской границы была полностью передана погранвойскам Службы национальной безопасности Армении». По мнению активистов, российские пограничники, по усмотрению руководства погранвойск ФСБ России, могут продолжить службу на армяно-турецкой границе или вернуться на родину.

«До 1 января 2020 года рассмотреть вопрос передачи армянским погранвойскам полного контроля над армяно-турецкой границей и совместно с руководством пограничных войск ФСБ РФ разработать план и технические условия приема-передачи расположенных на этом участке пограничных застав. Необходимые для обеспечения данного пункта соответствующие средства заложить в бюджете страны на 2020 год», – также отмечается в заявлении.

По мнению активистов, такие действия приведут к восстановлению суверенных обязательств и укреплению оборонительных ресурсов на стратегическом «мегринском направлении в случае нападения азербайджанских сил» со стороны Нахчывана.

«Если наши вышеуказанные предложения не найдут должного отклика у адресата, мы оставляем за собой право предпринимать акции активного протеста, о чем дополнительно уведомим общественность», – говорится в заявлении.