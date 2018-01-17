СК возбудил дело на сотрудников ПДН после поножовщины в Перми

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних после поножовщины в пермской школе.

При этом не уточняется, идет ли речь о подразделениях МВД либо о краевых или муниципальных органах власти, отмечает «Коммерсант».

По данным издания, в Пермь уже прибыли члены комиссии МВД, которые изучат работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН), кроме того в городе работает группа главка уголовного розыска, занимающаяся раскрытием тяжких преступлений против личности.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что основная проблема заключается в системе выявления проблемных подростков, работе комиссий по делам несовершеннолетних и их взаимодействии с другими ведомствами и призвал воздержаться от преждевременных оценок.

Напомним, драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая тяжелое ножевое ранение шеи.

Сообщалось также, что занятия в пермской школе, где произошла драка с поножовщиной, возобновятся в четверг.