Пермскую школу после поножовщины решили открыть для занятий

Занятия в пермской школе, где произошла драка с поножовщиной, возобновятся в четверг, рассказала директор школы Татьяна Цейтлина.

По словам Цейтлиной, в среду дети будут находиться на выездных экскурсиях, передает РИА «Новости».

Тем временем замглавы горадминистрации Людмила Гаджиева рассказала, что дети и родители опасаются возвращения в школу.

Школьников четвертого класса решили перевести в другой кабинет школы, чтобы «стереть у них из памяти негативные ассоциации».

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая тяжелое ножевое ранение шеи.

Также сообщалось, что во вторник школа была закрыта.

Раненная в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.