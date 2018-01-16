Штрафы за отсутствие ОСАГО предложено увеличить

Депутат Госдумы Сергей Вострецов разработал законопроект, предполагающий увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тыс. рублей.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующие изменения планируется внести в нормы КоАП.

В настоящее время штраф за вождение в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса – 800 рублей.

Кроме этого, сейчас можно оплатить штраф в размере половины суммы, а срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления.

«У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме этого Вострецов отмечает, что если произошло ДТП, а у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО, то водитель другого автомобиля лишается возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании виновника аварии.

Парламентарий подчеркивает, что в настоящее время взыскать деньги на ремонт транспортного средства пострадавший может только через суд, оплатив независимую экспертизу и услуги адвоката, которые могут достигать 27 тыс. рублей и более.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому лимит выплат по ОСАГО при оформлении европротокола увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В сентябре сообщалось, что Минфин обсуждает введение пятикратного повышающего коэффициента ОСАГО для «пьяных водителей» в рамках предлагаемой ведомством реформы автострахования.