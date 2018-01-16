Стало известно об использовании админресурса при сборе подписей за Собчак

Юрист из штаба Ксении Собчак в Чувашии Юрий Сидоров заявил, что подписи за нее в районах республики собираются при помощи админресурса и по принуждению; он призвал кандидата не признавать эти подписи.

По словам Сидорова, до 10 января 2018 года он был юристом в штабе Собчак в Чувашии. «Мне стало известно, что сбор подписей в Чувашии осуществлялся при помощи главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева», - написал Сидоров в Facebook.

По его словам, руководитель штаба собирал подписи при помощи министра транспорта Чувашской республики Владимира Иванова и руководителя администрации главы региона Юрия Васильева. Утверждается, что за Собчак «ставили подписи по принуждению администрации районов Чувашской Республики».

«Учитывая то, что Вы не являетесь «проектом Кремля», прошу Вас, Ксения Анатольевна, не сдавать в Центральную избирательную комиссию подписи, собранные в поддержку Вашего выдвижения в Чувашской Республике», - написал Сидоров.

Он напомнил, что по закону органам местного самоуправления запрещено принимать участие в агитации и сборе подписей.

«Прошу Вас признать все подписи, собранные в Чувашской Республике, недействительными, т.к. установить волеизъявление избирателей невозможно», - заключил он.

Накануне Собчак заявила, что после предстоящих выборов хотела бы иметь шанс на участие в выборах в Госдуму в 2021 году и главы государства в 2024-м.

Собчак баллотируется от непарламентской партии «Гражданская инициатива». К 12 января в поддержку Собчак собрали более половины необходимого количества подписей.

Напомним, на должность президента России также претендуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.