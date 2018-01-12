Для участия Собчак в выборах собрано более половины необходимых подписей

В поддержку участия телеведущей Ксении Собчак в выборах президента к 12 января собрано более половины необходимых подписей, сообщил штаб кандидата.

«По состоянию на утро 12 января региональные штабы Ксении Собчак собрали более половины требуемой суммы подписей – 51 тыс. 325», –сообщили в штабе Собчак, передает ТАСС.

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, кандидатам от непарламентских партий – 100 тыс. Представить в ЦИК подписи и документы для регистрации кандидаты могут до 31 января.

Собчак баллотируется от непарламентской партии «Гражданская инициатива».

Напомним, что на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.