Британские военные опубликовали видео перехвата российских Ту-160

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео перехвата российских ракетоносцев Ту-160 над Северным морем.

Кадры сняты с борта истребителя Eurofighter Typhoon. Видео опубликовано в Twitter министерства обороны Великобритании.

RAF jets have escorted Russian aircraft out of airspace within the UK’s area of interest today. Check out the story: https://t.co/GnzH29K9DN @RoyalAirForce pic.twitter.com/RjGQQN2aQp — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 15 января 2018 г.

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31.

Ту-160 сопроводили два бельгийских истребителя F-16 над Северным морем, британские истребители Typhoon также поднимали в воздух по тревоге для перехвата российских самолетов.