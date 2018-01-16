Сформирован Северо-Кавказский округ войск Росгвардии

Северо-Кавказский округ войск нацгвардии России (Росгвардии) сформирован, отработка взаимодействия структур завершится к 1 марта, сообщил первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Меликов.

«Основные мероприятия по формированию округа завершены, идет слаживание ячеек управления, которое завершится совместной штабной тренировкой к 1 марта. При этом округ продолжает выполнять служебно-боевые задачи», – цитирует Меликова ТАСС.

Кроме этого он представил врио командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергея Корнюшкина и некоторых его заместителей.

Как заявил полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, «появление нового формирования показывает внимание руководства страны к Северному Кавказу». Полпред добавил, что создание округа укрепит безопасность в федеральном округе.