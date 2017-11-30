Россиянки расхотели выходить замуж

Число женщин, планирующих заключить официальный брак, за пять лет снизилось, у мужчин отношение к штампу в паспорте почти не изменилось, заявили в Росстате.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ведомства, почти 40% опрошенных женщин, которые вступили в семейный союз в 2015-2017 годах, брак официально не регистрировали.

В Росстате рассказали, что в 2017 году 40,8% гражданских жен собирались официально оформить отношения, даже если в ближайшее время не планируется беременность (сумма позиций «да, обязательно» и «да, желательно»). В случае беременности до рождения ребенка в 2017-м в ЗАГС собирались 56,7% женщин, а доля женщин, которые намеревались выйти замуж после рождения ребенка составила 55,3%.

Тем временем в 2017 году намеревались жениться 39% гражданских мужей, 53,5% готовящихся стать отцами и 52,5% молодых пап. Так что разрыв между количеством женщин и мужчин, планирующих отправиться в загс, сократился, отношение обоих полов к браку стало практически идентичным.

Выборочное наблюдение Росстата проводилось в 2017 году во всех регионах, было охвачено 15 тыс. домохозяйств.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян (78%) считают, что сейчас предпочтительнее вступить в брак и жить в семье.