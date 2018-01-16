Вблизи Афин произошло землетрясение

В Аттике, юго-восточной области Центральной Греции, произошло землетрясение магнитудой 4,2, толчки ощущались в Афинах, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По информации лаборатории, эпицентр землетрясения, произошедшего в 22.24 по местному времени (23.24 мск), находился в 27 километрах северо-восточнее Афин, передает РИА «Новости».

О пострадавших не сообщается, информации о разрушениях нет.

14 января землетрясение произошло у побережья Перу, сила толчков достигала 7,3 балла по шкале Рихтера.