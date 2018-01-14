Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

Землетрясение произошло у побережья Перу, сила толчков достигала 7,3 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени (12.18 мск) в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.