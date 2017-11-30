Украина за пять дней исчерпала годовые квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС

За пять дней Украина исчерпала годовые беспошлинные квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в страны ЕС в 2018 году, сообщили в компании «УкрАгроКонсалт».

Отмечается, что как основные, так и дополнительные квоты на поставки пшеницы и кукурузы выбраны на 100%, что соответственно составляет 1 млн 35 тыс. и 1 млн 125 тыс. тонн, передает ТАСС.

При этом, по состоянию на 5 января квота на беспошлинный экспорт ячменя выбрана на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).

До этого первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк 12 января сообщил, что Киев исчерпал годовую квоту на экспорт меда в ЕС.

В начале 2016 года газета ВЗГЛЯД отмечала, что беспошлинная торговля Киева с ЕС оказалась фикцией. На тот период квоты на беспошлинную поставку в ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем за два месяца.

В сентябре 2017 года лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС обрушил экономику Украины и Киев вынужден просить у Брюсселя новые торговые преференции, получая лишь новые ультиматумы.