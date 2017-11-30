Кузнецова рассказала о состоянии пострадавших от поножовщины пермских школьников

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова после встречи с пострадавшими в драке с поножовщиной в школе №127 в Перми рассказала, что у детей «боевой настрой» и они хотят скорее выздороветь.

«Я поговорила с ребятами, мы были и в реанимации, прошли по всем отделениям, где сейчас дети, навестили всех ребят. Поговорили с родителями, спросили, какие у них сейчас есть вопросы. Конечно, самое главное сейчас – пережить стресс, в котором они находятся. Все как один выражали благодарность педагогу, учителю, которая собой защитила детей», – цитирует Кузнецову РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева глава Минобрнауки Ольга Васильева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах поножовщины в школе.

Также сообщалось, что что резню организовал 16-летний экс-ученик Лев Биджаков вместе со своим другом. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.