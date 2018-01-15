После поножовщины в школе Медведев поручил Васильевой выехать в Пермь

По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева глава Минобрнауки Ольга Васильева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии в школе, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что анализом ситуации в пермской школе, где произошла поножовщина, займется специальная правительственная рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Между тем, в соцсетях сообщили, что подростки, устроившие драку на ножах в пермской школе №127, сделали это из-за желания прославиться.